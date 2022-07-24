Bayburt’ta akşam konserlerine Tuğçe Kandemir’li final

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta akşam konserlerine Tuğçe Kandemir’li final

İHA

Bayburt’ta akşam konserlerine Tuğçe Kandemir’li final

Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 26. sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde gerçekleştirilen akşam konserlerinin finali Tuğçe Kandemir’in unutulmaz sahne performansıyla gerçekleşti.
Etkinlikte ilk olarak Bayburt Halk Oyunları ekibi ve Giresun Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Bayburt barlarının ve Giresun halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen ekipler büyük beğeni toplayarak alkış aldı.
Halk oyunlarından sonra sahne sırası kendine özgü tarzıyla hafızalarda yer edinen Bayburtlu sanatçı Mustafa Serkan Yalçın’a geldi. Yalçın, Anadolu rock tarzında seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle dinleyenlere güzel bir gece yaşattı.
Performansının ardından Yalçın’a plaket ve çiçeğini MHP MYK Üyesi İdris Aydın takdim etti.
Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir söylediği birbirinden güzel şarkılar ve duru sesiyle Bayburtlulara unutulmaz anlar yaşattı. En güzel parçalarını Bayburtlular için seslendiren Kandemir’in tüm şarkılarına binlerce kişilik koro hep bir ağızdan eşlik etti.
Bayburtluların eğlenceye doyduğu gece Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin Tuğçe Kandemir’e plaket ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.
Şölenlerin finali 24 Temmuz Pazar Günü Aydıntepe Yaylası’nda yapılacak programlarla gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt herfenede buluştu
YEREL HABERLER Bayburt herfenede buluştu
TESK Genel Başkanı Palandöken Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER TESK Genel Başkanı Palandöken Başkan Pekmezci’yi ...
“Kadrajını Bayburt’a Çevir” fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu
YEREL HABERLER “Kadrajını Bayburt’a Çevir” fotoğraf yarışmasında ...
İl dışı ve yurt dışı Bayburt derneklerinin çalışmaları panelde konuşuldu
YEREL HABERLER İl dışı ve yurt dışı Bayburt derneklerinin ...
Şölenlerde sahne sırası Bayburtlu sanatçılarındı
YEREL HABERLER Şölenlerde sahne sırası Bayburtlu sanatçılarındı
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 akademik yılında 4 bin 26 kontenjan ayrıldı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesine 2022-2023 akademik yılında 4 ...
Dostluk final maçında attan düşen ciritçinin atı ormanlık alana kaçtı
YEREL HABERLER Dostluk final maçında attan düşen ciritçinin atı ...
Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmed Revayi Hüsn-i Hat Müzesi açıldı
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmed Revayi Hüsn-i ...
Başkan Pekmezci, hatıra ormanının açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, hatıra ormanının açılışına katıldı
Müzede türkü dolu saatler
YEREL HABERLER Müzede türkü dolu saatler
Cirit takımları bu kez Dede Korkut Şölenleri için at bindi
YEREL HABERLER Cirit takımları bu kez Dede Korkut Şölenleri için at ...
Şölenlerin dördüncü gününde Kolpa Bayburt’u salladı
YEREL HABERLER Şölenlerin dördüncü gününde Kolpa Bayburt’u salladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.