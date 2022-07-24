Bayburt’ta akşam konserlerine Tuğçe Kandemir’li final

Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 26. sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde gerçekleştirilen akşam konserlerinin finali Tuğçe Kandemir’in unutulmaz sahne performansıyla gerçekleşti.

Etkinlikte ilk olarak Bayburt Halk Oyunları ekibi ve Giresun Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Bayburt barlarının ve Giresun halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen ekipler büyük beğeni toplayarak alkış aldı.

Halk oyunlarından sonra sahne sırası kendine özgü tarzıyla hafızalarda yer edinen Bayburtlu sanatçı Mustafa Serkan Yalçın’a geldi. Yalçın, Anadolu rock tarzında seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle dinleyenlere güzel bir gece yaşattı.

Performansının ardından Yalçın’a plaket ve çiçeğini MHP MYK Üyesi İdris Aydın takdim etti.

Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir söylediği birbirinden güzel şarkılar ve duru sesiyle Bayburtlulara unutulmaz anlar yaşattı. En güzel parçalarını Bayburtlular için seslendiren Kandemir’in tüm şarkılarına binlerce kişilik koro hep bir ağızdan eşlik etti.

Bayburtluların eğlenceye doyduğu gece Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin Tuğçe Kandemir’e plaket ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

Şölenlerin finali 24 Temmuz Pazar Günü Aydıntepe Yaylası’nda yapılacak programlarla gerçekleşecek.

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