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Bayburt'ta 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni sona erdi

İHA

Bayburt'ta 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni sona erdi

Bayburt'ta 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni çerçevesinde 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası'nda şenlik düzenlendi.
Şölenlerin son gününde Aydıntepe Yaylası'nda organize edilen etkinlikte Bayburtlular bir araya geldi. Sanatçılar Şenol Avşar, Naim Coşkun, Azmi Küçük, Seyfettin Çakıral, Cengiz Aydın, Halk Ozanı Ali Filiz, İklima Güngör ve Nisa Akpulat’ın sahne aldığı Aydıntepe Yaylası'nda serin hava ve büyük bir coşku hâkimdi.
Sanatçıların söyledikleri bir birinden güzel türkülere halaylar ve horonlarla eşlik eden Bayburtlular eğlenceye doydu. Protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte halayda yer aldı. Şenlikte Dede Korkut ve Bamsı Beyrek canlandırması da yapıldı.
Programda kısa bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Havası biraz sert, soğuk ama yüreği sıcak insanların diyarı Bayburt’ta 26. sını yaptığımız Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin bugün son günündeyiz. Biz Bayburt olarak bir şeyin peşine düştük. Öncelikle kültürel dokuyu gelecek kuşaklara aktarmak adına Türk Dünyası’nın ortak atası Dede Korkut ile başlayan bir çalışmayı bugüne kadar 26. sı ile devam ettiriyoruz. Bunu yaparken bir taraftan da insanımızın sosyokültürel ve ekonomik açıdan bir takım girdilerini sağlama gayreti içerisindeyiz. Bugün Aydıntepe Yaylası’nda hava biraz soğuk ama bu soğuklukta unutulmaz güzel anılarımızda kalır diye düşünüyorum. Bugün son gün Rabbimden niyaz ediyorum ki inşallah kazasız belasız bugün de bu programı tamamlarız. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da yine güzel şölenler yaparız. Bu şölenler konusunda emeği geçen bütün arkadaşlarıma, özellikle belediye teşkilatımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Bugün Aydıntepe’de Aydıntepe Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızın misafiriyiz. Rabbim bir ve beraber olarak nice şölenlerde buluşmayı nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.
Naci Ahıskalıoğlu’nun sunduğu yayladaki şenlikler İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Belediye Başkan Yardımcımız Nesimuttin Selçuk, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Bayram ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengül’ün sanatçılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.
Programda ayrıca Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Kaymakam Mehmet Arsoy’a plaket takdiminde bulundu.
Şenliğe, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Ersoy, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, il dışı Bayburt derneklerinin başkanları, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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