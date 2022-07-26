Bayburt’ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi

İHA

Bayburt’ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi

Meteorolojinin yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu Bayburt’ta çocuklar fıskiyelerle serinleyerek neşeli dakikalar geçirdiler.
Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bunaltıcı havadan en çok etkilenenler arasında çocuklar yer alıyor. Gündüz saatlerinde 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı, gece saatlerinde yerini serin havaya bırakıyor. Sıcak havada dışarıda olan çocuklar kentin merkezindeki Saray Bahçesi'nde bulunan fıskiyelerle oynayarak, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Bununla birlikte etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek zaman geçiren çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, bu şekilde serinlediklerini dile getirdiler.
Öte yandan, meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısında bulunularak, şu ifadelere yer verildi:
“27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden 31 Temmuz 2022 Pazar günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık görülecek. Sıcaklıkların Erzincan’da 33 ila 35 derece, Bayburt’ta 31 ila 33 derece, Erzurum’da 31 ila 33 derece ve Ardahan’da 28 ila 30 derece olması beklenirken, gündüz saatlerinde ise yüzde 1030 düşük nispi nem görüleceği tahmin edilen bölgede rüzgâr, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden zaman zaman orta kuvvette esecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'ta 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni sona erdi
YEREL HABERLER Bayburt'ta 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve ...
Bayburt’ta akşam konserlerine Tuğçe Kandemir’li final
YEREL HABERLER Bayburt’ta akşam konserlerine Tuğçe Kandemir’li final
Bayburt herfenede buluştu
YEREL HABERLER Bayburt herfenede buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.