Bayburt’ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi

Meteorolojinin yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu Bayburt’ta çocuklar fıskiyelerle serinleyerek neşeli dakikalar geçirdiler.

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bunaltıcı havadan en çok etkilenenler arasında çocuklar yer alıyor. Gündüz saatlerinde 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı, gece saatlerinde yerini serin havaya bırakıyor. Sıcak havada dışarıda olan çocuklar kentin merkezindeki Saray Bahçesi'nde bulunan fıskiyelerle oynayarak, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Bununla birlikte etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek zaman geçiren çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, bu şekilde serinlediklerini dile getirdiler.

Öte yandan, meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısında bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

“27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden 31 Temmuz 2022 Pazar günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık görülecek. Sıcaklıkların Erzincan’da 33 ila 35 derece, Bayburt’ta 31 ila 33 derece, Erzurum’da 31 ila 33 derece ve Ardahan’da 28 ila 30 derece olması beklenirken, gündüz saatlerinde ise yüzde 1030 düşük nispi nem görüleceği tahmin edilen bölgede rüzgâr, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden zaman zaman orta kuvvette esecek.”

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