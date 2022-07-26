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TÜRKSAV'dan Başkan Pekmezci'ye “Türk Dünyası’na Hizmet” ödülü

İHA

TÜRKSAV'dan Başkan Pekmezci'ye “Türk Dünyası’na Hizmet” ödülü

26. Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde düzenlenen törenle Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV), "24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" Bayburt'ta sahiplerini buldu.
Törende Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Belediye Başkanlığı yaptığı dönemler ile kamu kurumlarında yöneticilik yaptığı dönemlerde Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin düzenlenmesinde gösterdiği başarılı yönetim anlayışı ve Türk Dünyası’na yaptığı hizmetlerden dolayı ödüle layık görüldü.
Burada konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1995 yılında başlayan Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde İl Kültür Müdürü olduğunu anımsatarak, “Rahmetli Vali Ali Haydar Öner Bey ile beraber bu yola çıkmıştık. O zaman yanımızda olan Yahya Akengin şölen komitesi üyesi olarak sürekli bizimle beraberdi. Kendisiyle yaklaşık bir ay önce Ankara’da görüştük. Rahatsızlığı dolayısıyla şuan aramızda değil. Bu sebepten dolayı üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Rabbimden kendisine kısa zamanda acil şifalar diliyorum. Bugün burada TÜRKSAV’ın 24. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülleri için bulunuyoruz. Bu töreni burada yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bayburt’ta böyle bir törenin düzenlenmesi bizleri sonsuz mutluluğa sevk ediyor” İfadelerini kullandı.

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