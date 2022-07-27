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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Halter Şampiyonasından madalyalarla döndü

İHA

Türkiye Halter Şampiyonasından madalyalarla döndü

Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasının son gününde Gençler 109 KG kategorisini koparmada 102 KG, silkmede 119 KG olmak üzere toplamda 221 KG ile üçüncü tamamlayan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berat Yolcu, Mücahit Sarısaltık'ın 55 KG kategorisinde altın madalya kazandığı şampiyonada ikinci madalyayı Bayburt Üniversitesine kazandırdı. 81 KG kategorisinde yarışan öğrenci Ahmet Can Turhan ise koparmada 105 KG, silkmede 120 KG olmak üzere toplamda 225 KG ile dördüncü oldu.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencileri ve Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Mücahit Sarısaltık, Berat Yolcu ve Ahmet Can Turhan, Van'da düzenlenen Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasına dereceleriyle damga vurdu. Öğr. Gör. Ömer Faruk Aksoy antrenörlüğünde büyük başarı göstererek şampiyonaya damga vuran öğrenciler, bir sonraki şampiyonada daha fazla madalya sözü verdi. Şampiyonaya hazırlık yaparken üzerlerindeki temsil sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Öğr. Gör. Aksoy, Bayburt Üniversitesinin yer aldığı kürsünün önemli bir mücadelenin zirvesi olduğunu söyledi. Büyük şehirleri ve takımları geride bırakarak dikkat çektiklerini de vurgulayan Aksoy, "İnsanlar Bayburt'un ve Üniversitemizin ismini bu tür şampiyonluklarla işittikçe daha fazla merak ve farkındalık geliştiriyorlar. Sporun en güzel yanı, temsil ettiğiniz değerleri başkalarına anlatabilecek bir performans alanını size sunmasıdır. Bu alanı iyi kullanarak güzel derecelerle ve birçok izleyicinin ilgisiyle dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
Rektör Mutlu Türkmen ise ekiple gurur duyduğunu bildirerek başarının her zaman madalyayla ölçülemeyecek bir gelişim dinamiği olduğuna dikkat çekti. Sıfırdan başlayan bir serüvende sürekli ileriyi hedefleyen öğrenciler ve antrenörlerle çalışmanın asıl başarı olduğunu söyleyen Rektör Türkmen, diğer tüm başarıların bu başarının üzerine bina edileceğini kaydetti.

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