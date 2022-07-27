Memleketine dönen gurbetçi ata topraklarına 500 adet meyve ağacı dikti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memleketine dönen gurbetçi ata topraklarına 500 adet meyve ağacı dikti

İHA

Memleketine dönen gurbetçi ata topraklarına 500 adet meyve ağacı dikti

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan gurbetçi, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için ata topraklarına meyve ağaçları dikti.
Farklı türden meyve ağacı ve fidesini toprakla buluşturan Murat Ertuğrul isimli vatandaş memleketi Bayburt'a gelerek, kayısı, vişne, erik, elma, armut, şeftali gibi 200 meyve ağacını Örence köyünde bulunan evinin bahçesine ekti. Bununla birlikte Bayburt İl Tarım Orman Müdürlüğünün alternatif kazanç amaçlı goji berry meyvesinin yetiştiriciliğine teşvik eden projesinden faydalanan Ertuğrul, 300 goji berry fidesini de yine meyve ağaçlarının bulunduğu alana dikti.
"Amacımız ekonomiye katkıda bulunmak, umarım bunu başarırız"
Öncelikle Bayburt'un ekonomisine katkı sağlamak düşüncesiyle böylesi bir girişimde bulunduğunu ifade eden Ertuğrul, "Yaklaşık 2025 senedir yurt dışında yaşıyorum, son zamanlarda kendi ata topraklarımızda çalışmaya karar verdik. 200 meyve ağacını, 300 adet goji berry fidemizi toprakla buluşturduk. Amacımız hem il ekonomisine katkıda bulunmak, hem de köylümüze önayak olup, bir şeyler yapmasını sağlamak umarım bunu başarırız" dedi.
"Kendi topraklarımızın değerini bilip, değerlendirmek lazım"
Organik beslenmeye önem verdiğini dile getiren Ertuğrul, yine evinin bahçesindeki küçük alana domates, biber, fasülye, kabak, lahana gibi sebzeleri ekerek dalından koparıp, sağlıklı bir şekilde yiyecekleri tükettiklerini ifade etti. Yurt dışına insanların heves ettiğini, gitmek için can attıklarını belirten Ertuğrul, "Yurt dışına gidelim diye hep heves ediyoruz, aslında kendi topraklarımızın değerini bilip, değerlendirmek benim için daha cazip, daha önemli. Halkımızın da bunu başarmasını, yapmasını umut ediyorum, inşallah başarırlar, yaparlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Halter Şampiyonasından madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Türkiye Halter Şampiyonasından madalyalarla döndü
TÜRKSAV'dan Başkan Pekmezci'ye “Türk Dünyası’na Hizmet” ödülü
YEREL HABERLER TÜRKSAV'dan Başkan Pekmezci'ye “Türk Dünyası’na ...
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 291 oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 291 ...
Bayburt’ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi
YEREL HABERLER Bayburt’ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle ...
Bayburt'ta 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni sona erdi
YEREL HABERLER Bayburt'ta 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.