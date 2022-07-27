Memleketine dönen gurbetçi ata topraklarına 500 adet meyve ağacı dikti

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan gurbetçi, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için ata topraklarına meyve ağaçları dikti.

Farklı türden meyve ağacı ve fidesini toprakla buluşturan Murat Ertuğrul isimli vatandaş memleketi Bayburt'a gelerek, kayısı, vişne, erik, elma, armut, şeftali gibi 200 meyve ağacını Örence köyünde bulunan evinin bahçesine ekti. Bununla birlikte Bayburt İl Tarım Orman Müdürlüğünün alternatif kazanç amaçlı goji berry meyvesinin yetiştiriciliğine teşvik eden projesinden faydalanan Ertuğrul, 300 goji berry fidesini de yine meyve ağaçlarının bulunduğu alana dikti.

"Amacımız ekonomiye katkıda bulunmak, umarım bunu başarırız"

Öncelikle Bayburt'un ekonomisine katkı sağlamak düşüncesiyle böylesi bir girişimde bulunduğunu ifade eden Ertuğrul, "Yaklaşık 2025 senedir yurt dışında yaşıyorum, son zamanlarda kendi ata topraklarımızda çalışmaya karar verdik. 200 meyve ağacını, 300 adet goji berry fidemizi toprakla buluşturduk. Amacımız hem il ekonomisine katkıda bulunmak, hem de köylümüze önayak olup, bir şeyler yapmasını sağlamak umarım bunu başarırız" dedi.

"Kendi topraklarımızın değerini bilip, değerlendirmek lazım"

Organik beslenmeye önem verdiğini dile getiren Ertuğrul, yine evinin bahçesindeki küçük alana domates, biber, fasülye, kabak, lahana gibi sebzeleri ekerek dalından koparıp, sağlıklı bir şekilde yiyecekleri tükettiklerini ifade etti. Yurt dışına insanların heves ettiğini, gitmek için can attıklarını belirten Ertuğrul, "Yurt dışına gidelim diye hep heves ediyoruz, aslında kendi topraklarımızın değerini bilip, değerlendirmek benim için daha cazip, daha önemli. Halkımızın da bunu başarmasını, yapmasını umut ediyorum, inşallah başarırlar, yaparlar" şeklinde konuştu.

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