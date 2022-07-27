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Bayburt Özel İdaresi'ne ait iş makinesi, çekicinin üzerinden dereye devrildi. 1 kişi yaralandı.

Bayburt merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Armutlu köyünde çalışan Bayburt Özel İdaresi’ne ait iş makinesi dereye devrildi. Freninin boşalması üzerine bulunduğu çekicinin üstünden dereye düşen paletli dozerin şoförü S.C. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası S.C. Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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