Başkan Pekmezci’den hattatlara teşekkür

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi hattatlarına teşekkür plaketi verdi.

Bayburt Belediyesi tarafından Şair Zihni’nin oğlu Hattat Şair Ahmet Revayi adına kurulan Hüsni Hat Müzesi’nin kurulma aşamasında sağladıkları katkılardan dolayı Hattat Mahmut Şahin, Hattat Hüseyin Sert, Hattat Ahmet Memoğlu ve Hattat Ahmet Gençer’e teşekkür plaketi takdim etti.

Makamında ağırladığı Bayburt Belediyesi Hattat Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi hattatlarına sağladıkları katkılar ve verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Başkan Pekmezci, teşekkür plaketiyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.

“Hat müzesi sanatseverlerin hizmetinde”

Belediye tarafından Tuzcuzade Mahallesi’nde daha önce kamulaştırılarak restorasyon çalışmaları tamamlanan Kutluerler Konakları’nda oluşturulan Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi’nin açılışı geçtiğimiz hafta Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde yapılmıştı.

Yaklaşık üç aylık yoğun bir emek verilerek oluşturulan Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi’nin kapısı pazar ve pazartesi günleri hariç her gün saat 9.00 ila 17.00 arası sanatseverler için açık olacak.

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