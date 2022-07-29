Başkan Pekmezci’den hattatlara teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci’den hattatlara teşekkür

İHA

Başkan Pekmezci’den hattatlara teşekkür

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi hattatlarına teşekkür plaketi verdi.
Bayburt Belediyesi tarafından Şair Zihni’nin oğlu Hattat Şair Ahmet Revayi adına kurulan Hüsni Hat Müzesi’nin kurulma aşamasında sağladıkları katkılardan dolayı Hattat Mahmut Şahin, Hattat Hüseyin Sert, Hattat Ahmet Memoğlu ve Hattat Ahmet Gençer’e teşekkür plaketi takdim etti.
Makamında ağırladığı Bayburt Belediyesi Hattat Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi hattatlarına sağladıkları katkılar ve verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Başkan Pekmezci, teşekkür plaketiyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.
“Hat müzesi sanatseverlerin hizmetinde”
Belediye tarafından Tuzcuzade Mahallesi’nde daha önce kamulaştırılarak restorasyon çalışmaları tamamlanan Kutluerler Konakları’nda oluşturulan Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi’nin açılışı geçtiğimiz hafta Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde yapılmıştı.
Yaklaşık üç aylık yoğun bir emek verilerek oluşturulan Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi’nin kapısı pazar ve pazartesi günleri hariç her gün saat 9.00 ila 17.00 arası sanatseverler için açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğün için oynanan ciritte ciritçinin attan düşmesi kameraya yansıdı Bayburt’ta eski usul köy düğünleri yaşatılıyor
YEREL HABERLER Düğün için oynanan ciritte ciritçinin attan düşmesi ...
Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı sulu meyvelere yönlendirdi
YEREL HABERLER Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı sulu meyvelere ...
Çımağıl Mağarası hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Çımağıl Mağarası hayran bırakıyor
Bayburt Özel İdaresi'ne ait iş makinesi dereye devrildi
YEREL HABERLER Bayburt Özel İdaresi'ne ait iş makinesi dereye ...
Mevlütoğulları'ndan Başkan Pekmezci'ye teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Mevlütoğulları'ndan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ...
Demirözü İlçe Entegre Hastanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Demirözü İlçe Entegre Hastanesi hizmete açıldı
Bakanlık sıcak havalarda boğulmalara karşı uyardı
YEREL HABERLER Bakanlık sıcak havalarda boğulmalara karşı uyardı
Memleketine dönen gurbetçi ata topraklarına 500 adet meyve ağacı dikti
YEREL HABERLER Memleketine dönen gurbetçi ata topraklarına 500 adet ...
Türkiye Halter Şampiyonasından madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Türkiye Halter Şampiyonasından madalyalarla döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.