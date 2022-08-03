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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta yem bitkileri kontrolleri

İHA

Bayburt’ta yem bitkileri kontrolleri

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yem bitkisi ekili alanlarda gerekli kontrollerin aralıksız olarak yapıldığı bildirildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yem bitkisi ekilişi gerçekleştirerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilere ait arazilerin kontrolleri yapılıyor. Ekipler tarafından, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup yem bitkisi olan yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri üretiminin yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunuluyor. Ayrıca, köylerde hububat ve baklagil ekiliş alanlarında süne ve çekirge keşif surveyleri ve diğer hastalık ve zararlı kontrolleri de yapılıyor. Öte yandan, hayvancılık işletmelerinde en büyük maliyetlerden biri olan yem girdi maliyetini en aza indirmek için yem bitkilerinin ekiminin çok önemli olduğu vurgulandı.

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