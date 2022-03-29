Bayburt'ta Ramaza ayı hürmetine oruç tutacak olan Müslümanlar Bayburt imsakiyesini araştırmaya başladı. İslam dininde Hicri takvime göre senenin dokuncu ayı Ramazan ayı olarak kutlanıyor. Üç aylardan biri olan Ramazan ayı boyunca oruç tutacaklar için 2022 Ramazan imsakiyesi yayınlandı.

Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutulacak ve ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesini Müslümanlarla paylaştı. İşte Bayburt Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri

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