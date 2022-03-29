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2022 BAYBURT İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:29 05:55 12:28 16:02 18:51 20:11 2 03.04.2022 Pazar 04:27 05:53 12:28 16:02 18:52 20:13 3 04.04.2022 Pazartesi 04:25 05:52 12:27 16:02 18:53 20:14 4 05.04.2022 Salı 04:23 05:50 12:27 16:03 18:54 20:15 5 06.04.2022 Çarşamba 04:21 05:49 12:27 16:03 18:55 20:16 6 07.04.2022 Perşembe 04:19 05:47 12:26 16:04 18:56 20:18 7 08.04.2022 Cuma 04:17 05:45 12:26 16:04 18:57 20:19 8 09.04.2022 Cumartesi 04:16 05:44 12:26 16:04 18:58 20:20 9 10.04.2022 Pazar 04:14 05:42 12:26 16:05 18:59 20:22 10 11.04.2022 Pazartesi 04:12 05:41 12:25 16:05 19:00 20:23 11 12.04.2022 Salı 04:10 05:39 12:25 16:05 19:01 20:24 12 13.04.2022 Çarşamba 04:08 05:38 12:25 16:06 19:02 20:25 13 14.04.2022 Perşembe 04:06 05:36 12:25 16:06 19:03 20:27 14 15.04.2022 Cuma 04:04 05:35 12:24 16:06 19:04 20:28 15 16.04.2022 Cumartesi 04:03 05:33 12:24 16:07 19:05 20:30 16 17.04.2022 Pazar 04:01 05:32 12:24 16:07 19:06 20:31 17 18.04.2022 Pazartesi 03:59 05:30 12:24 16:07 19:07 20:32 18 19.04.2022 Salı 03:57 05:29 12:23 16:07 19:08 20:34 19 20.04.2022 Çarşamba 03:55 05:27 12:23 16:08 19:09 20:35 20 21.04.2022 Perşembe 03:53 05:26 12:23 16:08 19:10 20:36 21 22.04.2022 Cuma 03:51 05:24 12:23 16:08 19:11 20:38 22 23.04.2022 Cumartesi 03:50 05:23 12:23 16:09 19:12 20:39 23 24.04.2022 Pazar 03:48 05:21 12:22 16:09 19:13 20:41 24 25.04.2022 Pazartesi 03:46 05:20 12:22 16:09 19:14 20:42 25 26.04.2022 Salı 03:44 05:19 12:22 16:09 19:15 20:43 26 27.04.2022 Çarşamba 03:42 05:17 12:22 16:10 19:16 20:45
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:41 05:16 12:22 16:10 19:17 20:46 28 29.04.2022 Cuma 03:39 05:15 12:22 16:10 19:18 20:48 29 30.04.2022 Cumartesi 03:37 05:13 12:21 16:11 19:19 20:49 30 01.05.2022 Pazar 03:35 05:12 12:21 16:11 19:20 20:51
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 05:50
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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