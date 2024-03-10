Bayburt İmsakiye Diyanet 2024: Bayburt iftar saati ve sahur saati ne zaman?
Ramazan ayına sayılı saatler kala il bazında iftar ve sahur saatlerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İslam aleminde önemli ve özel bir yeri olan "On Bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı boyunca oruç tutulup, ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayımladı. İşte Bayburt iftar ve sahur vakitleri...
Ramazan ayı için coşkulu bekleyiş sürüyor. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Bayburtlular iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İl bazında değişiklik gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde derledik. İşte Diyanet'e göre Bayburt iftar ve sahur vakitleri...
BAYBURT İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
2024 BAYBURT İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.