Ramazan ayı için coşkulu bekleyiş sürüyor. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Bayburtlular iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İl bazında değişiklik gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde derledik. İşte Diyanet'e göre Bayburt iftar ve sahur vakitleri...