Misli com 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayburt Özel idarespor’da Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile yollar ayrıldı 2.Lig'de zor günler yaşayan sarı-siyahlı ekibin Kırklareli Spor’a deplasmanda 3-2 mağlup olmasının ardından teknik heyetle yolların ayrılmasına karar verildi. Bayburt Özel İdarespor başkanı Şemsettin Çalışkan konu ile ilgili, "Bayburt Özel İdarespor Kulübümüz'de Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ve ekibi ile yollarımız bugün itibariyle ayrılmıştır. Bülent Topuzoğlu'na kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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