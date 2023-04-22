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Bayburt'ta bir köyde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık ve traktör yandı

Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Bayburt'ta bir köyde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık ve traktör yandı
AA

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mutlu köyünde Köksal Paşakaya'ya ait park halindeki traktörde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınındaki binalara sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA

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