Bayburt'ta evde kumar oynayan 4 kişiye 10 bin 750 lira ceza uygulandı

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav tarihi belli oldu

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camii Kebir Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, yuvarlak masa üzerinde çok sayıda iskambil kağıdı, 2 zar ve 5 bin 280 lira ele geçirirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edilmesi ve kumar oynanmasıyla ilgili 10 bin 750 lira para cezası uygulandı.

İkamet sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.