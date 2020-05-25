Bayburt'ta kardan kapanan 2 köy ile 2 yayla yolu açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 2 köy ve 2 yayla yolunu açmak için çalışma başlattı.Ekiplerin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışma sonucu, Soğanlı Dağları’ndaki, Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan ve Dumlu köyleri ile Seydiyakup ve Kılıçkaya yaylalarının yolları açıldı.Ekipler, kentin kırsal alanlarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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