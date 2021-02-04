Bayburt'ta sazıyla aşı vurulmaya giden halk ozanı sağlık çalışanlarına moral verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bayburt'ta sazıyla aşı vurulmaya giden halk ozanı sağlık çalışanlarına moral verdi

Bayburt'ta aşı vurulmak için yöresel kıyafetlerini giyip sazıyla sağlık ocağına giden halk ozanı Ali Sırrı Çoban, kendine has üslubuyla söylediği beyitleriyle sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bayburt'ta sazıyla aşı vurulmaya giden halk ozanı sağlık çalışanlarına moral verdi
AA

Aşık Süphani mahlasıyla kentte 30 yıldır aşıklık kültürün yaşatılmasına katkı sunan Sağlık Müdürlüğü personeli Ali Sırrı Çoban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmak için 3 Nolu Sağlık Ocağına gitti.

Burada görevli hemşire tarafından aşısı vurulduktan sonra bir süre dinlenen Çoban, sazını eline alarak koronavirüsü konu alan beyitlerini söyledi.

Doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşan aşı ekibi, sazı ve sözüyle görevlerine renk katan Çoban'a alkışlayarak teşekkür etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çoban, kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük fedakarlıkla görevlerine devam ettiğini söyledi.

Çoban, "Ne mutlu bizlere ki üzerimizdeki şer bulutunun kalkması için bir an önce önlem alındı. Ben geldim, aşımı vuruldum. Sırası gelen de gelip aşısını vurulsun. İnşallah bu hastalığı üzerimizden atarız. Önlemlere de bir yandan uymamız lazım. Devlet büyüklerimizin, yetkililerin çağrılarına uymamız lazım. Maskemizi takmaya devam edelim. Hafta sonları kısıtlama var. Buna uyalım. Kimse yadırgamasın. Allah razı olsun devletimizden." diye konuştu.

"Aşımızı vurulalım, bu virüsten kurtulalım. Büyüklerimizin sözünü tutalım." diyerek yazdığı beyitle aşı vurulmaya geldiğini ifade eden Çoban, "Biz Türk milleti olarak hem bu hastalığı çektik hem de diğer devletlere yardım ettik. Biz yardımsever bir milletiz." dedi.

Aile hekimi Can Şahin de aşı vurulmaya yöresel kıyafeti ve sazıyla gelen Çoban'ın söylediği beyitlerle yüzlerinin güldüğünü dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

Hemşire Asiye Kelleci ise, "Morale ihtiyacımız olan bugünlerde Aşık Süphani olarak tanıdığımız Ali ağabeyimiz bize geldi. Hem aşısını oldu hem de bizlere destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME