Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve hortum hasara yol açtı

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, AA muhabirine, dün akşamdan itibaren kent genelinde yağmurla birlikte şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.Merkeze bağlı Alıçlık, Değirmencik ve Çayıryolu köylerinde hortum oluştuğuna işaret eden Arslan, yapılan ilk tespitlere göre, 20 civarında konut ve ahır çatısının uçtuğunu belirtti.Arslan, herhangi can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını, gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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