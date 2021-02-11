Bayburt'ta üzerine kaynar su dökülen kadın Erzurum'da tedaviye alındı

AA

Alınan bilgiye göre, Bayburt'ta yaşayan Elmas Keleş, oturdukların evin alt katında iş yeri bulunan eşi Mehmet Keleş için demlediği çaydanlıktaki çayı sobanın üzerine götürürken dengesini kaybedip mutfakta düştü.

Çaydanlıktaki kaynar suyun yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine dökülmesiyle yanan Elmas Keleş'in yardımına eşi ve çocukları koştu.

Eşinin üzerine kaynar suyun devrildiğini gören Mehmet Keleş, yanık bölgelere soğuk suyla müdahale ettikten sonra eşini Bayburt Devlet Hastanesine götürdü.

Elmas Keleş, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

- "Nasıl kaydım bilemiyorum"

Hastanede tedavi altına alınan Elmas Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüzümün sağ tarafı, göğsüm, boynum ve sırtım ile kollarım yandı. Ayağımın nasıl kaydığını bilemiyorum, çaydanlık elimdeyken birden düştüm." dedi.

Keleş, başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü ancak Erzurum Şehir Hastanesinde sunulan iyi tedavi imkanlarıyla sağlığına kavuşmayı ümit ettiğini söyledi.

Mehmet Keleş de evin alt katındaki mobilya imalathanesinde çalışırken eşinin bağırışını duyması üzerine yukarı çıktığında olayı gördüğünü anlattı.

Evde soğuk suyla yaptığı ilk müdahale sonrasında eşini hastaneye götürdüğünü belirten Mehmet Keleş, doktor, hemşire ve tüm personele gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.