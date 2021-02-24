Bayburt Üniversitesinin yer altında depoladığı kar suyu yazın can suyu olacak

AA

Üniversitenin Baberti yerleşkesi ve çevresinde bulunan yeşil alanların sürdürülebilir yöntemlerle sulanması amacıyla yer altına her biri 100 ton kapasiteli 3 su tankı yerleştirildi.

Sulama imkanları kısıtlı 200 bin metrekarelik yeşil alana sahip yerleşkenin çevresine döşenen 1500 metrelik boru hattıyla kar ve yağmur suları bu tanklara taşınıyor.

Son günlerde karların erimesiyle tamamen suyla dolan tankların, kurak dönemlerde kampüsün yeşil alanlarına can suyu olması hedefleniyor.

- "İlave depolar da yapacağız"

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AA muhabirine, kar ve yağmur sularını geri dönüşüme kazandırarak çevre sulamasında ilk kez bu yıl kullanacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni kurulan Baberti yerleşkesinin modern altyapı sistemleriyle donatıldığını belirten Coşkun, birçok özelliğe sahip kampüste özellikle yağmur ve kar sularının biriktirilip çevre sulamasında kullanılmasına yönelik tedbirler aldıklarını aktardı.

Coşkun, bu kapsamda kampüs inşa edilirken yer altı depoları hazırladıklarını ifade ederek, "Bu yer altı depoları, kampüsümüzün çevre sulama ihtiyacının önemli bir kısmını tedarik edecek diye umuyorum. Muhtemelen ileriki yıllarda ilave depolar da yapılarak kar ve yağmur sularının geri dönüşümünü sağlamış olacağız." dedi.

Baberti yerleşkesinin inşasına 2013'te başlandığını anımsatan Coşkun, "Bu tarihten itibaren biz bu projeyi öngördük ve yer altında şu anda 3 depomuz var. Bunlara ilaveten birkaç depo daha yaparak alana düşen kar ve yağmur suyunu olduğu gibi biriktirip sulamada kullanmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.