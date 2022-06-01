"BU İŞ AŞK, MERAK VE HOBİ"

İsmet Sağdıç, "Bu iş aşk, merak ve hobi. Bir şeyi gördüğüm zaman göz aşinalığı var, hemen kopyasını çeker onu kafamda yapmaya başlardım. Burada 15-20 senelik araba, malzemeler var. Hepsi uzun sürede yapılan işler" dedi.