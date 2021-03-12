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Bayburtlu kalp hastası Kovid-19 olduğunu 2 aylık yoğun bakımın ardından öğrendi

Bayburt'tan entübe halde Erzurum Şehir Hastanesine getirilen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı kalp damarları tıkanan ve hastalığını yoğun bakımdan çıktıktan sonra öğrenen Ahmet Kaçan, yaklaşık 2 ay süren yoğun bakımdaki Kovid-19 tedavisi ve dörtlü baypas ameliyatıyla hayata tutundu.

Bayburtlu kalp hastası Kovid-19 olduğunu 2 aylık yoğun bakımın ardından öğrendi
AA

Bayburt'ta yaşayan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Ahmet Kaçan, 2 Ocak Cumartesi ani solunum güçlüğü ve kalp rahatsızlığı nedeniyle Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahale sonrası solunum cihazına bağlı halde ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen ve tetkiklerinde Kovid-19 olduğu anlaşılan Kaçan, kardiyoloji yoğun bakımda bir süre tedaviye alındı.

Kardiyoloji hekimlerince anjiyo yapılan ve Kovid-19'a bağlı kalp rahatsızlığı gelişmesi sonucu koroner arter tanısı konulan Kaçan, hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın'ın başında olduğu yoğun bakım servisine nakledildi.

Burada Kaygın ve ekibince Kovid-19 tedavisi tamamlanan ve kalp fonksiyonları kötüye gidince dörtlü baypas ameliyatına alınan Kaçan, ameliyat sonrası kalp ve hayati fonksiyonları düzeldikten sonra normal servise alındı.

- Kovid-19 olduğunu yoğun bakımdan çıkınca öğrendi

Yaklaşık 2 ay süren yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sonucu Kovid-19'u da yenerek hayata tutunan ve hastalıklarını yoğun bakımdan çıktıktan sonra öğrenen Kaçan, sağlıklı şekilde evine dönmenin mutluluğunu gözyaşlarıyla anlattı.

Hasta Ahmet Kaçan, AA muhabirine, 2 ay önce Bayburt'ta göğüs ağrısı sonucu hastanede yatarak tedavi gördüğünü ve taburcu edildiğini belirterek, "Bayburt'ta Kovid-19 olduğum söylenmemişti, taburcu edilip evime gittim. Bir akşam vakti nefes darlığı çekiyordum, gözlerimi açtığımda Erzurum'da olduğumu öğrendim. 2 ay yoğun bakımda kaldım, Erzurum'daki hocalarım Kovid-19 ve kalp hastalığımı tedavi etmiş." dedi.

Hastalığıyla ilgili kendinde olmadığı için çok şey hatırlamadığını aktaran Kaçan, sağlık sorunlarını yoğun bakım sonrası doktorlardan öğrendiğini ifade etti.

Kaçan, sağlığına kavuştuğunu anlatarak "İnanın ki gözlerim doluyor, konuşamıyorum. Doktorumdan ve ekibinden Allah razı olsun. Hayatımı kurtardılar. Burada ev ortamı sıcaklığında, anne baba şefkati gibi istenilen her şeyi verdiler. Erzurum Şehir Hastanesi hizmetleri mükemmel." diye konuştu.

Prof. Dr. Kaygın da Kovid-19 tanısıyla Erzurum'a sevk edilen hastanın acil servisteki müdahale sonrası Kovid-19 olduğu anlaşılınca yoğun bakıma alındığını aktardı.

Kardiyoloji doktorlarınca anjiyo yapılan Kaçan'ın sonrasında koroner arter tanısıyla kliniklerine sevk edildiğini anlatan Kaygın, "Yoğun bakımda hastaya Kovid-19 tedavilerini yaptık, Kovid-19'a bağlı genel durumu ve kalp fonksiyonları ileri derece bozulunca acil koroner arter baypas ameliyatına aldık. Bu dönemde hastanın kalp fonksiyonları 4'te 1 oranında, fizyolojik durumu da ciddi derece bozulunca yakınlarıyla görüşüp acil operasyon kararı verdik." dedi.

Kaygın, yaklaşık 6 saat süren riskli ameliyatın başarılı geçtiğini, ameliyat sonrası hastanın kalp fonksiyonlarının yüzde 40 ve 50'lere kadar çıkarak normale döndüğünü kaydetti.

- "Geç kalınsaydı hastayı kaybedebilirdik"

Kaçan'ın tedaviler sonucu sağlığına kavuştuğunu aktaran Kaygın, "Hastamız hem Kovid-19'dan kurtuldu hem de dörtlü baypas ameliyatıyla kalp fonksiyonları normale döndü. Geç kalınsaydı hastayı kaybedebilirdik, ameliyat edilmeseydi kalp fonksiyonları bozulacaktı ve kalp nakli gerekebilirdi. Ekibimizle iyi bir ameliyata imza atarak hastayı toparladık." diye konuştu.

Kaygın, ameliyat ekibi ve yoğun bakım hemşirelerinin özverili çalışmasıyla hastayı şifayla taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymada rehavete kapılmamasını sözlerine ekledi.

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