Bayburtlu köylülerin leylek özlemini 'Hasret' giderdi

Duman, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok şükür Mevla'ya. Bizim köyün bereketi bu, sesi bile insana mutluluk veriyor. Şenlik var şimdi. Ondan önce viraneydi burası. İsmini Hasret koyduk. Köyümüzün şenliği oldu. Yavruları da var, daha da güzel oldu. Diğer yaptığımız yere de leyleklerin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.