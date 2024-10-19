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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen: 2 - Eintracht Frankfurt: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen: 2 - Eintracht Frankfurt: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen, evinde Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. Robert Andrich ve Victor Boniface'nin golleriyle 1-0'dan geri dönen Bayer Leverkusen, puanını 14'e yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 13 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 21:32 Güncelleme: 19.10.2024 - 21:32
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        Bayer Leverkusen, geri düşse de kazandı!
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        Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bayer Leverkusen oldu.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Andrich, 72. dakikada Victor Boniface kaydetti. Frankfurt'un tek golünü 16. dakikada penaltıdan Marmoush attı.

        Leverkusen'de Victor Boniface, 9. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

        Bu sonucun ardından Xabi Alonso'nun öğrencileri 2 maç sonra galip geldi. Frankfurt ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

        Leverkusen bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı. Frankfurt ise 13 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Bremen deplasmanına gidecek. Frankfurt ise Union Berlin'i ağırlayacak.

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