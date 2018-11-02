Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı öncesi rakamlar

Almanya Bundesliga maçında Bayer Leverkusen ile Hoffenheim, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Bayer Leverkusen 11 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Hoffenheim 13 puanda ve 8. sırada. Bayer Leverkusen son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. Hoffenheim son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 112. İddaa'da Bayer Leverkusen kazanır 1.90, berabere biter 3.40, Hoffenheim kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Bayer Leverkusen son haftadaki RB Leipzig müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Hoffenheim ise Eintracht Frankfurt karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Bayer Leverkusen, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Hoffenheim, dış sahada 2 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hoffenheim 8 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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