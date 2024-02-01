BAYER’İN G4A PROGRAMI GİRİŞİMLERE HIZ KAZANDIRIYOR

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Bayer’in G4A Girişim Hızlandırma Programı bugüne kadar 37 girişimciye yeni ufuklar açtı. 2023 yılında G4A programına seçilen girişimciler başarı yolculuklarını Habertürk’e anlattı.

“Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık” misyonu doğrultusunda tüm çalışmalarının odağında inovasyona ve bilime yer veren Bayer, sağlık ve tarım alanında fikir aşamasını geçmiş tüm girişimcileri 11 Şubat’a kadar g4a.bayer.com.tr web sitesi üzerinden G4A programına başvurmaya davet ediyor.

Bayer’in, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, sağlık ve tarım alanındaki inovatif çözümlerin desteklenmesi amacıyla 2018 yılından bu yana Hackquarters ile birlikte yürüttüğü G4A Girişim Hızlandırma Programı’na seçilen girişimciler girişimlerini dönüştürme fırsatı yakalıyor.

Bayer Türkiye’nin son 6 yılda sağladığı hibe, mentorluk, eğitim desteği, iş birliği ve yeni network imkânlarından yararlanan girişimler arasında yatırım alıp yeni iş birliklerine imza atan, yurt dışı pazarlarına açılma fırsatı yakalayanlar oldu. 2018 yılından bu yana toplam 1000’in üzerinde girişimin başvurduğu programa seçilen 37 girişimin başarılı gelişim yolculuğu ise devam ediyor.

2023 yılında seçilen girişimciler G4A ile yakaladıkları başarı yolculuklarını anlattı

2023 yılında değerlendirilen 300’den fazla girişim arasından seçilen 5 girişim, 20 farklı konuda eğitim ve 50’nin üzerinde mentordan 100 saate yakın birebir mentorluk desteği alma fırsatı elde etti. Sağlık ve tarım alanında inovatif, dijital ve sürdürülebilir çözümlerini sunarak programa seçilen bu girişimciler; iş modellerini ve stratejilerini gözden geçirme, prestij ve görünürlük elde edebilme imkânı bularak Bayer’in ve Hackquarters’ın network’üne kolayca erişip ihtiyaç duydukları her noktada destek alabildi ve hız kazandı.

Agrio Finans’ın Kurucusu Umut Gökçen Yılmaz: “Bayer’in iş birliği içerisinde çalıştığı üreticileriyle bir araya gelme imkânı bulduk. Hem Bayer’in hem de Hackquarters’ın tüm network’ünden yararlanabilmek bize önemli bir veri sağladı. 100 gün tamamlandığında aslında program bitmiyor. Bayer ile uzun soluklu bir yolcuğa adım attık. İletişimde kalmaya, destek almaya ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye her zaman devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı programdan sonra da aynı hızla ilerletiyoruz.”

Agrio Finans, finansal iş birlikleri sayesinde çiftçilere ve tarım işletmelerine, sürdürülebilirlik açısından olumlu etkileri olan uygulamalarını desteklemek ve ekonomik açıdan kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık ve finansmana aracılık hizmetleri sunuyor.

Hekimanne’nin Kurucusu Dr. Görkem Astarcıoğlu: “Girişimimizi doğru noktalarda konumlandırma ve daha çok kişiye erişme konusunda mentorlardan değerli bilgiler edindik. Ayrıca programa seçilen diğer girişimcilerle etkileşim halinde olduğumuz için onların çalışma ve deneyimlerinden beslenebildik, kendi girişimimizde daha hızlı yol katetme fırsatı yakaladık. Bepanthol Baby ile birlikte doğum paketlerinde broşürlerimizin yer alması bize daha çok kişiye ulaşma fırsatı sundu.”

Hekimanne, BabyStar mobil sağlık uygulaması ve uygulamaya entegre olabilen giyilebilir ateş ölçer cihazıyla ayrıca sunduğu dijital sağlık arşivi aracılığıyla ebeveynlerin, bebeklerinin ve çocuklarının gelişimlerini, aşılarını, vücut sıcaklığını dolayısıyla sağlık verilerini takip etmelerine yardımcı oluyor.

Help Steps’in Kurucu CEO’su Gözde Venedik: “Bayer ve Hackquarters’ın network’ü ile hızlı erişimler sağladık. Bayer’in Tüketici Sağlığı ekipleriyle birlikte farklı projeler için iş birliği olanaklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her alanda Bayer’den destek alabileceğimizi bilmek güven veriyor. Bu destekle hedefimize daha kestirme bir yoldan ulaşma imkânı bulduk.”

Help Steps, dünyanın her yerinde ücretsiz indirilen sağlık ve sağduyu uygulaması ile kullanıcıların gün içinde atmış olduğu adımları sayıyor ve adımlarını bağışlayarak sivil toplum kuruluşlarını ve spor kulüplerini desteklemesini sağlıyor. Ayrıca markaların dijital reklam hedeflerini karşılamaya destek oluyor.

Lua Biosciences’ın Kurucu Ortağı & CTO’su Tayfun Tatar: “Bayer’in onkoloji bölümünden destek aldık. Hastanelere ve doktorlara daha rahat ulaşabildik. Aynı zamanda girişimimizin gelişimi ve dönüşümü için geliştirdiğimiz yeni fikirleri Tarım Ürünleri ekibiyle görüşerek değerlendiriyoruz. Hem Bayer’deki hem de Hackquarters’taki mentorlarla sık sık görüşebiliyoruz. Bu görüşmeler, rotamızı yeniden şekillendirmemizi ve hangi alana odaklanmamız gerektiğini netleştiriyor.”

Lua Biosciences, sıvı biyopsi yöntemini kullanarak kan, tükürük gibi vücut sıvılarından protein, DNA ve RNA içeren molekülleri ayrıştırıp kanser türlerine özgü biyobelirteçler saptamayı, kanseri erken teşhis etmeyi kolaylaştıracak teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor.

Non Nocere’nin Kurucu Ortağı & COO’su Tolga Güngör: “Aldığımız eğitimler ve mentorluk desteğiyle birlikte disiplinli bir çalışma sürecine girdik, eksiklerimizi fark ederek iyileştirmeye başladık. Marka stratejimiz ve satış ve pazarlama süreçlerimizi tekrar değerlendirme fırsatı bulduk. Hukuki ve finansal süreçlerle ilgili son derece değerli destekler aldık. Ayrıca G4A mezunu olmak bizim açımızdan ciddi bir prestij kaynağı. Şu anda Türkiye’de ve yurt dışında daha kararlı ve daha hızlı adımlar atıyoruz, kendimize güvenimiz arttı. Ayrıca Bayer’in Pharma ekibiyle olası iş birliklerini değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Müthiş bir network’e dâhil olduk. G4A, özellikle start-up'lar için hem iş modelini geliştirmek hem de sektör içinde önemli bağlantılar kurmak açısından çok değerli.”

Non Nocere, sanal gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı cerrah eğitimi için nitelikli ve uygun maliyetli bir platform sağlayarak; sanal ameliyathanesi, sanal anatomi ve patoloji laboratuvarı ile cerrah eğitimini hem eğitmen hem de öğrenen açısından kolaylaştırmayı hedefliyor.

Eğitim, mentorluk ve 300 bin TL hibe desteği

Programa seçilen tüm girişimcilerle kocaman bir aile olduklarını vurgulan Bayer Tarım Ürünleri İletişim İş Ortağı ve G4A Program Yöneticisi Melis Soylu, “Bir yaşam bilimleri şirketi olarak, Bayer G4A programımız kapsamında Türkiye’de girişimcilik ekosistemine destek sunmayı hedefliyoruz. Hibe, mentorluk, eğitim desteği ve iş birliği imkânlarıyla girişimcilik ekosistemine 6 yılda 4 milyon TL’ye yakın katkı sağladık. G4A altıncı yılını doldurdu, bu seneyle birlikte yedinci yılımıza giriyoruz. Programımız, eğitimleriyle ve mentorluk görüşmeleriyle dolu dolu geçen yoğun bir program. 2018 yılından bu yana seçilen 37 girişim ile yolculuğumuz devam ediyor. Onların tüm gelişimlerine tanık oluyoruz. Bu süreçte gerçekten çok sevindirici haberler aldık, almaya da devam ediyoruz. Yatırım alan, şirket değerlemesini artıran, yurt dışı pazarına açılan ve yeni iş birliklerine imza atan birçok girişimcimiz bulunuyor. Bayer olarak da iş birliği yaptığımız ve yapmayı değerlendirdiğimiz girişimlerimiz var. Bu yıl da programımıza faaliyet gösterdiğimiz İlaç, Tüketici Sağlığı ve Tarım Ürünleri bölümlerine yönelik dijital çözümler sunan, fikir aşamasını geçmiş, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeli bulunan, yalın bir ürüne veya prototipe sahip ya da satış aşamasında olan girişimcileri bekliyoruz. Odaklandığımız alanlarla ve programla ilgili tüm detaylı bilgiye g4a.bayer.com.tr web sitemizden ulaşabilirler. Web sitemiz üzerinden başvuru almaya 11 Şubat’a kadar devam edeceğiz. Ardından detaylı bir değerlendirme sürecine gireceğiz ve mart ayında G4A 2024’e seçilen yeni girişimleri açıklayacağız” dedi.

Programa seçilecek girişimcilerin, 100 gün boyunca birçok konuda online eğitim ve alanında uzman kişilerden mentorluk desteği alacaklarını belirten Soylu, seçilen girişimlerin, aynı zamanda iletişim ağını genişletme, ürün geliştirme fırsatı yakalayacağını ve Bayer ile iş birliği yapabilme imkânından yararlanabileceğini kaydetti. Ayrıca seçilenler arasından belirlenen her bir girişime 300 bin TL hibe desteği verileceğini ifade etti.*

(*) Programa seçilen girişimciler arasından hibe desteği almaya hak kazanan gerçek kişi girişimcilerin, hibe ödemesini almak için ticari işletme veya ticaret şirketi (limitet şirket vb.) kurması gerekiyor.

Bayer, girişimcilerin program hakkında merak ettiklerini sorabilmeleri ve daha detaylı bilgi alabilmeleri için 7 Şubat’ta Online Buluşma etkinliği gerçekleştirecek. Etkinliğe bu linke tıklayarak kayıt olunabilir. Programla ilgili tüm duyurulara Bayer’in sosyal medya hesaplarından (Facebook, Instagram, LinkedIN, YouTube) erişilebilir.