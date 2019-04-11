Dortmund'u 5-0 yenerek Bundesliga'da liderliğe yükselen Bayern Münih'te şok bir olay yaşandı. Alman basınından Bild'in haberine göre Bavyera ekibinin bugünkü idmanında yıldız isimler Robert Lewandowski ile Kingsley Coman yumruk yumruğa kavga etti. Bir pozisyon sonrası Lewa'nın takım arkadaşını uyardığı ancak Fransız futbolcunun ters cevap vermesinin ardından olayın önce itişmeye, sonra da yumruk yumruğa kavgaya dönüştüğü ifade edildi. Çıkan kavgayı Niklas ve Jerome Boateng'in güçlükle ayırdığı belirtilirken diğer oyuncuların da iki ismi sakinleştirmeye çalıştığı kaydedildi. Bayern'in teknik patronu Niko Kovac ise iki ismi soyunma odasına göndermeyip idmana devam etmelerini isterken bu kararıyla da tüm takımı şaşırttığı bildirildi.