Bayern Munich - Bayer Leverkusen maçı öncesi rakamlar

Bayern Munich ve Bayer Leverkusen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Ev sahibi Bayern Munich, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bayer Leverkusen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 107. İddaa'da Bayern Munich kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Bayer Leverkusen kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Bayern Munich son hafta oynanan Augsburg maçında 3-0 kazandı.

Bayer Leverkusen ise RB Leipzig maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Bayern Munich, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Bayer Leverkusen, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bayer Leverkusen 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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