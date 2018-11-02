Bayern Munich - Freiburg maçı istatistikleri

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Bayern Munich, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Freiburg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:30. 19 puanlı Bayern Munich 2. sırada bulunuyor, Freiburg 12 puana sahip ve 11. sırada. Bayern Munich, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Freiburg, geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 111 kodlu maçı oynayanlar; Bayern Munich galibiyet oranı 1.02, beraberlik oranı 6.25, Freiburg galibiyet oranı 20.00. 2.5 gol altının oranı 3.00, 2.5 gol üstünün oranı 1.15.

Bayern Munich son hafta oynanan Augsburg maçında 3-0 kazandı.

Freiburg ise Wolfsburg maçında 3-1 yenildi.

Bayern Munich, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bayern Munich, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Freiburg, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Freiburg 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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