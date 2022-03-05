Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Allianz Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, 18. dakikada Niklas Süle'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bayer Leverkusen, bu gole 36. dakikada Thomas Müller'in topu kendi kalesine göndermesiyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol yollarında başarılı olmayınca karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.

LEIPZIG EVİNDE 1 PUAN ALDI

Günün diğer maçında Leipzig, sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Freiburg'un 38. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Leipzig'in tek golü, 90. dakikada Angelino'dan geldi.

Bayern Münih, ligde 59 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Leverkusen, bir maç eksiği bulunan Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde 45 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Leipzig 41 puan ve averajla 4. sırada yer alırken, aynı puana sahip Freiburg 5. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Union Berlin'i 1-0, Bochum sahasında Greuther Fürth'ü 2-1 ve Eintracht Frankfurt deplasmanda Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un takımı Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etti.