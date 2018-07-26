Bayern Münih'ten yapılan açıklamaya göre, iki kulüp 17 yaşındaki Liberya asıllı Kanadalı futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı. 1 Ocak 2019'dan itibaren Bayern kadrosuna dahil olacak Davies, 2022-23 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Vancouver Whitecaps ise Davies'in bonservisinin ek ödemelerle 22 milyon doları bulabileceğini, bunun da MLS rekoru olduğunu belirtti.

2016 yazından beri Whitecaps forması giyen Davies, Kanada Milli Takımı ile 6 maça çıktı.

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