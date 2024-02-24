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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih: 2 - Leipzig: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 2 - Leipzig: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, konuk ettiği Leipzig'i 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 23:40 Güncelleme: 24.02.2024 - 23:55
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        Bayern Münih 90+1'de 3 puanı aldı!
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        Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 23. hafta mücadelesinde Leipzig'i konuk etti.

        İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 56. dakikasında Harry Kane'nin golü ile Bayern Münih, 1-0 öne geçerken Leipzig, 70. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada Harry Kane, 90+1'de kendisinin ve takımın 2. golünü buldu ve maç da 2-1 sona erdi.

        Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, geçen haftaki Bayer Leverkusen, Lazio ve Bochum mağlubiyetleriyle 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

        Bundesliga'da Bayer Leverkusen 61 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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