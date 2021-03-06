Almanya Bundesliga'nın 24. haftasındaki dev derbide Bayern Münih evinde Dortmund ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan Der Klassiker'i 2-0 geriden gelen Bayern Münih 4-2 kazandı. Mücadelenin henüz 2. dakikası oynanırken Borussia Dortmund, Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 7 dakika sonra genç yıldız bir kez daha sahne aldı ve Borussia Dortmund'un 2. golünü kaydetti. Maçın geri kalanında ise işler, sarı-siyahlıların istediği gibi gitmedi.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, ikincisi penaltıdan olmak üzere 26, 44 ve 90'da Lewandowski ile 88. dakikada Goretzka'dan geldi. Bayern Münih böylece, Dortmund'u konuk ettiği son 4 maçta rakip ağlara toplam 19 gol göndermeyi başardı. Bu sonucun ardından Bayern Münih üst üste 2. galibiyetini aldı ve 53 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Dortmund ise 39 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacakken, Dortmund evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.