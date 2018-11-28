Bayern Münih, 13. dakikada Arjen Robben ile maça hızlı bir giriş yaptı. İkinci kez sahneye çıkan Robben, 30. dakikada farkı artırdı. Lewandowski, 36. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.

46. dakikada oyuna giren Gedson Fernandes, aynı dakikada gol atarak farkı 2'ye indirdi. Robert Lewandowski, 51. farkı yeniden 3'e çıkardı. Franck Ribery, 77. dakikada skoru tescilleyen golü attı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 27, 2018

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 13 puanla grup liderliğine yükseldi ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Benfica ise 4 puanda kaldı ve son 16 şansını yitirdi ancak UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koydu.

Bayern Münih, son hafta liderlik mücadelesi için 11 puanlı Ajax'a konuk olacak. Benfica ise sahasında AEK'i ağırlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ