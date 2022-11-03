THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes, deplasmanda köklü Alman panzeri Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimizde tek hedef galibiyet...