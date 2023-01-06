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Bayern Münih, Daley Blind'i transfer etti

Bayern Münih, Daley Blind ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı

Bayern Münih, Daley Blind'i transfer etti
HABERTURK.COM

Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Ajax'la yollarını ayıran Daley Blind'i resmen kadrosuna kattı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı savunmacı Daley Blind'in 6 aylık sözleşme ile takıma katıldığı duyuruldu.

Daley Blind, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 2 asist yapma başarısı gösterdi. 2022 Dünya Kupası'nda ise çıktığı 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Tecrübeli sol bek, 2014'te 17.5 milyon euroya altyapısından yetiştiği Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 4 sezon sonra 16 milyon euroya Ajax'a dönen Blind, sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.

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