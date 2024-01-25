Bayern Münih'de Sacha Boey için karar anı

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey ile ilgilendiği öne sürülen Bayern Münih için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

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Sky Sport DE muhabiri Florian Plettenberg, 23 yaşındai yıldız futbolcunun hala Bayern Münih'in radarında olduğunu ve Alman devinin yöneticilerinin bu transferi kendi içlerinde tartışarak bir karar alacaklarını yazdı.