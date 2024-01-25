Bayern Münih'de Sacha Boey için karar anı
Sacha Boey ile ilgilendiği öne sürülen Bayern Münih için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Galatasaray'ın oyuncudan beklediği bonservis talebinin Alman ekibinin ocak ayı transfer dönemi için ayırdığı bütçeyi aştığı kaydedildi
Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey ile ilgilendiği öne sürülen Bayern Münih için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
Sky Sport DE muhabiri Florian Plettenberg, 23 yaşındai yıldız futbolcunun hala Bayern Münih'in radarında olduğunu ve Alman devinin yöneticilerinin bu transferi kendi içlerinde tartışarak bir karar alacaklarını yazdı.
Bayern Münih'in PSG'den Mukiele'yi de seçenek olarak gördüğü vurgulanan haberde, Sacha Boey'in birinci hedef olduğuna dikkat çekildi.
Bavyera ekibinin oyuncuyu kadrosunda görmek istediğine ancak Galatasaray'ın oyuncudan beklediği bonservis talebinin Bayern Münih'in ocak ayı transfer dönemi için ayırdığı bütçeyi aştığı kaydedildi.
23 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusunun 2025 Haziran'da sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok takım transfer listesine eklerken, Boey 2023-24 sezonunda çıktığı 30 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.