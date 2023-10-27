Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 67-76 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5'inci hafta karşılaşmasında Alman ekibi Bayern Münih'i deplasmanda 76-67 mağlup ederek 4'üncü galibiyetini aldı.

BMW Park'ta oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Leandro Bolmaro, Andreas Obst, Isaac Bonga, Serge Ibaka ve Devin Booker ilk 5'iyle başladı. Sarı-lacivertli ekibin ilk 5'i ise Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 20-19 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 41-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta daha iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 55-47 önde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son 1.33 saniyelik bölümüne Fenerbahçe, 68-66 önde girdi. Bitime 45 saniye kala Motley ile 2 sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 4'e çıkardı: 66-70. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe Beko, parkeden 76-67 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bayern Münih'te ise Sylvain Francisco 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

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Fenerbahçe, EuroLeague'in 6'ncı hafta karşılaşmasında 2 Kasım Perşembe günü Olympiacos'u konuk edecek. Bayern Münih ise aynı gün Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Salon: BMW Park Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya), Nick Van Den Broeck (Belçika) Bayern Münih: Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4 Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4 1. Periyot: 20-19 Devre: 38-41 3. Periyot: 47-55