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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi A Grubu Bayern Münih GS maçı tarihi... - Galatasaray Haberleri

        Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Bayern GS maçı tarihi...

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gözler 4. hafta mücadelelerine çevrildi. Grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, bu sezonki ilk resmi yenilgisini aldığı Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şimdiden büyük bir merakla beklenen zorlu mücadeleye ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:43
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        Bayern Münih Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Sahasında konuk ettiği rakibini iyi oyununa rağmen mağlup etmeyi başaramayan Galatasaray, rakibinin grup aşamasındaki 37 maçlık yenilmezlik serisine son vermek için sahaya çıkacak. İşte, Bayern Münih Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.

        Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 9 Puan

        2- Galatasaray / 4 Puan

        3- Manchester United / 3 Puan

        4- Kopenhag / 1 Puan

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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