Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Bayern GS maçı tarihi...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gözler 4. hafta mücadelelerine çevrildi. Grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, bu sezonki ilk resmi yenilgisini aldığı Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şimdiden büyük bir merakla beklenen zorlu mücadeleye ilişkin bilgileri bir araya getirdik...
Bayern Münih Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Sahasında konuk ettiği rakibini iyi oyununa rağmen mağlup etmeyi başaramayan Galatasaray, rakibinin grup aşamasındaki 37 maçlık yenilmezlik serisine son vermek için sahaya çıkacak. İşte, Bayern Münih Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...
BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.
Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 9 Puan
2- Galatasaray / 4 Puan
3- Manchester United / 3 Puan
4- Kopenhag / 1 Puan
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi