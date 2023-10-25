Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi A Grubu Bayern Münih GS maçı tarihi... - Galatasaray Haberleri

Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi A Grubu Bayern Münih GS maçı tarihi... - Galatasaray Haberleri

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Bayern Münih Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Sahasında konuk ettiği rakibini iyi oyununa rağmen mağlup etmeyi başaramayan Galatasaray, rakibinin grup aşamasındaki 37 maçlık yenilmezlik serisine son vermek için sahaya çıkacak. İşte, Bayern Münih Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...