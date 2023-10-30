Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern GS maçı ne zaman? - Galatasaray Haberleri

Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern GS maçı ne zaman? - Galatasaray Haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk 3 hafta itibariyle 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, 4. hafta maçında Almanya'da Bayern Münih ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Söz konusu mücadeleye kısa bir süre kala hem gruptaki son görünüm hem de temsilcimizin fikstürüne dair bilgileri derledik...