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        Haberler Futbol İngiltere Bayern Münih, Harry Kane için ısrarlı - Futbol Haberleri

        Bayern Münih, Harry Kane için ısrarlı

        Bayern Münih, İngiliz ekibi Tottenham'ın golcüsü Harry Kane için kesenin ağzını açtı. Alman kulübü, yıldız futbolcunun transferi için Premier Lig ekibine 100 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 15:41
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        Bayern Münih Harry Kane'den vazgeçmiyor. Bundesliga ekibi uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı İngiliz santrfor için her türlü fedakarlığı yapacak.

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        Bavyera temsilcisi, Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya gitmesinin ardından gol yollarında yaşadığı sorununu Harry Kane ile sonlandırmaya kararlı.

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        Alman basını, kırmızı beyazlı kulübün iki yöneticisinin yıldız golcünün transferini bitirmek için Londra'ya gittiğini yazdı.

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        İddialara göre Bayern Münih, İngiliz santrfor için Tottenham'a 100 milyon avro ödemeye hazır.

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        Premier Lig ekibi ise sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek Kane'i daha yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak istiyor.

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        Buna rağmen tarafların yapacağı üçüncü görüşmenin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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        İngiliz futbolcunun eşinin Münih'de çocukları için okul görüşmesi yapması da bu ihtimali güçlendiriyor.

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        İki kulübün anlaşması durumunda Harry Kane, Bayern Münih tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

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        30 yaşındaki santrfor, Tottenham'da 435 maçta 280 gol ve 64 asistlik bir performans sergiledi.

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