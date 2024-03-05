Bayern Münih-Lazio maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasında Bayern Münih, Lazio’yu sahasında ağırlıyor. 'Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar son 16 turu karşılaşmalarının ardından belli olacak. Karşılaşma öncesinde Bayern Münih-Lazio maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç hangi kanalda?" İşte detaylar...