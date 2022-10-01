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Bayern Münih, Leverkusen'i yenerek kendine geldi

Bundesliga'da Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i 4 golle geçti. Bayern maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken kötü günler geçiren Leverkusen ise küme düşme hattına geriledi.

Bayern Münih, Leverkusen'i yenerek kendine geldi

Almanya Bundeslia 8. hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı.Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 4-0 kazandı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Leroy Sane, 17. dakikada JamalMusiala, 39. dakikada SadioMane ve 84. dakikada ThomasMüller kaydetti.

Bayern'de Sadio Mane'nin 56.dakika attığı gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada 1 gol ve iki asist yapan Jamal Musiala performansıyla öne çıkan isim oldu.

Julian Nagelsmann'ın öğrencileri 4 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı. Bayern 8. hafta itibariyle ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alman devi bu sonuçla puanını 15'e yükseltti.

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 5 puanda kalan Bayer Leverkusen ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise Schalke 04'ü konuk edecek.

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