HABERTURK.COM / AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarı finalistler, bu gece oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY

BAYERN MÜNİH: Sommer, Paart, Upamecano, De Ligt, Cancelo, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Choupo-Moting

MANCHESTER CITY: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Stones, Rodri, De Bruyne, İlkay, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı son iki maçı kaybeden Bayern, bu rekabette ilk kez üst üste iki yenilgi aldı ve daha önceki beş karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını eşitledi (3G 2M).

Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern'e 5+ kez rakip olan takımlar arasında Milan (%67) ve Real Madrid (%50) ile birlikte en az %50 galibiyet oranı yakalamayı başaran üç ekipten biri Manchester City (%57).

Alman takımlarına rakip olduğu son 20 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Manchester City (16G 3B), bugüne kadar grup sonrası aşamalarda çıktığı dokuz karşılaşmada yenilgi almadı (8G 1B).

Bayern, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını 3+ farkla kaybettiği çift ayaklı eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran beşinci takım olmak istiyor: Deportivo (2003/04'te vs Milan), Barcelona (2016/17'de vs PSG), Roma (2017/18'de vs Barcelona) ve Liverpool (2018/19'da vs Barcelona).

2020/21 sezonunda Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea'ye üst üste üç kez mağlup olan Pep Guardiola, daha sonra Alman meslektaşına rakip olduğu üç karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.

INTER - BENFICA

INTER: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko

BENFICA: Vlachodimos, Moraes, Silva, Otamendi, Grimaldo, Filipe Luis, Chiquinho, Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Gonçalo Ramos

Benfica ile oynadığı dört resmi maçta yenilgi almayan Inter (3G 1B), bu karşılaşmaların üçünde gol yemedi.

İtalyan takımlarına konuk olduğu son yedi Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Benfica (1B 5M), tek galibiyetini bu sezon grup aşamasında Juventus'u 2-1 mağlup ederek aldı.

Inter, bugüne kadar Benfica'yı konuk ettiği tek resmi maça 2003/04 UEFA Kupası son 16 turunda çıktı ve o karşılaşmayı 4-3 kazandı. Mart 2004'te oynanan maçta Inter forveti Obafemi Martins ve Benfica forması giyen Nuno Gomes ikişer gol sevinci yaşadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde dokuzuncu kez çift ayaklı eleme turunun ilk maçını 2+ farkla kaybeden Benfica, daha önce sadece 1961/62 çeyrek finalinde bu dezavantajı lehine çevirebildi (1-3 & 6-0 vs Nürnberg).

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde dokuzuncu kez çift ayaklı eleme turunun ilk maçını 2+ farkla kazanan Inter, daha önceki sekiz eşleşmede de yoluna devam etti.