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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Bayern Münih Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden Bayern Münih ile Manchester United da Almanya'da kozlarını paylaşacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Bayern Münih Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 18:37 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:37
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        Bayern Münih Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün ikinci seansında ekranlara gelecek zorlu mücadele öncesi; karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11'leri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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        BAYERN MÜNİH MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçına sahne olacak Bayern Münih Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

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        BAYERN MÜNİH MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bayern Münih Manchester United karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        Bayern Münih: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich (captain), Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Kane.

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        Manchester United: Onana; Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon; Casemiro, Eriksen, McTominay; Fernandes, Hojlund, Rashford

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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