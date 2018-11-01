Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Alman devi Bayern Münih devreye girdi.



Alman basınının iddiasına göre Bayern, 35 yaşında olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Franck Ribery'nin boşluğunu 21 yaşındaki Henry Onyekuru ile dolduracak.



Nijeryalı kanat futbolcusu ile daha önceden Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve Red Bull Leipzig'in de ilgilendiği hatırlatılırken sezon sonunda Bayern'in Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte alabileceğii belirtildi.



Bu sezon Galatasaray ile 10 maça çıkan Onyekuru, sarı kırmızılı forma ile 2 gol atma başarısı göstermişti. (Sporx)

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