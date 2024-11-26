Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bayern Münih- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Bayern Münih, Fransız devi PSG'yi konuk ediyor. Bavyera ekibi oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlübiyetle 17. sırada yer alıyor. Öte yandan PSG, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 25. sırada bulunuyor. Milyonlarca futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya dair detaylar merak ediliyor. Peki, Bayern Münih- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşinci hafta maçları kapsamında Bayern Münih ile PSG kozlarını paylaşıyor. Vincent Kompany yönetiminde Şampiyonlar Ligi kupası parolasıyla yola çıkan Bavyera ekibi, tecrübeli teknik adam Luis Enrique'nin PSG'si karşısında kıyasıya bir mücadele verecek. Kritik karşılaşma öncesinde müsabakanın yayın kanalı ve şifresiz mi ekranlara geleceği sorusu ise araştırılan konular arasında. Peki, Bayern Münih- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        2

        BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI NE ZAMAN?

        Bayern Münih- PSG maçı 26 Kasım Salı (bugün) 23.00'te oynanacak.

        3

        BAYERN- MÜNİH- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Dev mücadele dijital platform tabii spor üzerinden naklen yayınlanacak.

        4

        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Alphonso Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane

        5

        PSG MUHTEMEL 11

        Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Dembele, Barcola, Asensio

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması