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Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynan karşılaşmanın 7. dakikasında Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta Freiburg 62. dakikada Nils Petersen'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bavyera ekibi 74. dakikada Thomas Müller ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, rakiplerinin puan kaybettiği haftada puanını 36'ya yükseltti ve en yakın rakibi Leipzig arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Freiburg'un ise 23 puanı bulunuyor.

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