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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'te Sacha Boey çalışmalara başladı! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'te Sacha Boey çalışmalara başladı!

        Bayern Münih'te geçtiğimiz ay sakatlık yaşayan Sacha Boey, sahalara geri dönüşe hazırlanıyor. Fransız futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 15:01 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:01
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        Sacha Boey'den sevindiren haber!
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        Alman ekibi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanla başladığını açıkladı.

        Bayern Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve bireysel antrenmanlarının ardından bu sabah takımla çalışmalara başladığını duyurdu. Boey'un 16 Şubat'ta antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlandığı ifade edilmişti.

        23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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