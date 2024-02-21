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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'te Tuchel ile yollar ayrılıyor! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'te Tuchel ile yollar ayrılıyor!

        Bayern Münih, Thomas Tuchel'in sezon sonunda görevden ayrılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:15
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        Münih'te Tuchel dönemi bitiyor!
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        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, teknik direktör Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tuchel'in görevine devam etmeyeceği belirtildi.

        Alman teknik adam, Mart 2023'te Julian Nagelsmann'ın yerine göreve getirilmişti.

        Bundesliga'da bu sezon 22. hafta itibarıyla lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde kalan Bayern Münih'in performansı tartışma konusu olmuştu.

        Daha önce Mainz, Borussia Dortmund, PSG ve Chelsea'de görev yapan 50 yaşındaki Tuchel, Bayern Münih ile geçen sezon lig şampiyonluğuna ulaştı.

        Alman ekibiyle 44 maçta sahaya çıkan Tuchel, 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

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