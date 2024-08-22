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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'ten transfer açıklaması - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'ten transfer açıklaması

        Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, transfer dönemine ilişkin gelen sorulara cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:02
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        Bayern Münih'ten transfer açıklaması!
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        Alman devi Bayern Münih'in Sportif Direktörü Max Eberl, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Yeni transferleri ve transfer dönemleri için gelen, "Transfer dönemini nasıl değerlendiriyor?" sorusuna cevap veren Eberl, "Kendiniz hakkında konuşmak her zaman zordur. Bence çok iyi bir kadro oluşturduk. Bize uyan iyi oyuncular transfer ettik. Ama futbol bir sonuç oyunu ve biz de buna göre değerlendireceğiz. Benim için kadroda rekabet olması, teknik direktöre belirli bir karışım ve farklı tipte futbolcularla fırsatlar sunmak önemli. Ben çok iyi bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum. Ama sonuçta puanlama sezon sonunda yapılacak." ifadelerini kullandı.

        BAYERN'İN TRANSFERLERİ

        Bayern Münih, bu sezon kadrosunu; Michael Olise, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bryan Zaragoza, Armindo Sibe ile güçlendirmişti.

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